Орехи на 15% снижают вероятность развития рака - открытие

Регулярное употребление орехов снижает риск преждевременной смерти на 22% а также уменьшает вероятность развития опасных болезней, сообщают РИА Новости со ссылкой на BMC Medicine.

Читайте такжеОрехи подавляют воспалительные процессы в организме - ученые"В орехах содержится большое количество клетчатки, магния и ненасыщенных жирных кислот — все эти вещества понижают холестерин и поэтому полезны для здоровья сердца и сосудов. Некоторые орехи, в особенности грецкие и пекан, содержат в себе множество антиоксидантов, которые помогают клеткам бороться со стрессом и снижают вероятность развития рака. Кроме того, существует мнение, что орехи могут снижать вероятность развития ожирения", — заявил Дагфинн Аун из Имперского колледжа Лондона.

Ученые проанализировали и сопоставили результаты трех десятков научных работ, в рамках которых специалисты провели 20 экспериментов, направленных на изучение полезных свойств различных продуктов.

В основу исследования легла выборка в 820 тысяч человек со всего мира. Были собраны данные по рациону жителей Европы, США, Азии и Австралии. Несколько десятков тысяч из них умерли от инфарктов, коронарной болезни сердца, инсультов, рака и других заболеваний. Это позволило ученым проследить, какие элементы их диеты сильнее всего повлияли на вероятность преждевременной смерти.

Читайте такжеГрецкие орехи положительно влияют на настроение - исследованиеАун и его команда выяснили, что орехи помогают значительно снизить угрозу многих серьезных болезней. Наиболее полезным для здоровья сердца и сосудов оказался арахис. Он понижает риски возникновения инфаркта, коронарной болезни или инсульта на 23-30%, а заболеваний почек — на 48%. Грецкие орехи и прочие "древесные" сорта — сильнее всего уменьшали шансы развития рака, однако способствовали развитию диабета.

Подобный эффект был заметен лишь тогда, когда люди употребляли каждый день достаточно большое количество орехов — от 20 грамм и более.

По итогам анализа специалисты пришли к выводу о необходимости включить орехи в ежедневный рацион всех жителей планеты.