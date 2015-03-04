Арахис - лучший вариант для перекуса, доказали кардиологи

Помимо того, что они вкусные и сытные, орехи способны снизить риск смерти отболезни сердца. Американские ученые выяснили: арахис, например, может изменить жизнь людей, которым не по карману дорогостоящее лечение или профилактика сердечных недугов, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Орехи, растущие на деревьях, богаты питательными веществами. Арахис же относится к бобовым, но по составу он все равно схож с орехами. Сяо-Оу Шу из Университета Вандербильта проанализировала три группы человек (всего 71764 добровольца из малообеспеченных семей - американцы и афроамериканцы, а также 134265 китайцев, проживающих в Шанхае).

Оказалось, мужчины в обеих странах потребляли больше арахиса, чем женщины. В США примерно 50% от общего объема потребления орехов приходятся именно на арахис. В Китае же ученая учитывала только потребление арахиса. Итог таков: в целом потребление орехов сказывалось на общей смертности и статистике смертности от болезней сердечно-сосудистой системы во всех группах. В США наблюдалось снижение общей смертности на 21% среди людей, активнее остальных потреблявших арахис. Среди китайцев риск был снижен на 17%.