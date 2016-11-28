Ананасы защищают от атеросклероза, болезней сердца и рака - исследование

Как показали исследования, ананасы не только обладают приятным вкусом, но и полезны для здоровья за счет содержания антиоксидантов, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Zee News. В частности, антиоксидантные свойства помогают бороться с атеросклерозом, болезнями сердца и разными типами рака.

Читайте такжеОтказ от ужина ускоряет обмен веществ - диетологиА еще ананасы богаты марганцем, что помогает построить крепкие кости. Специалисты советуют выпивать по стакану ананасового сока в день, чтобы поддержать здоровье десен и зубов. Также в ананасах можно найти бета-каротин. Он защищает от макулярной дегенерации, грозящей потерей зрения.

Читайте такжеТщательное пережевывание пищи снижает риск развития метаболического синдрома - исследованиеПри этом ананас отличается относительно низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки. А это всегда важно для лиц, пытающихся снизить вес или контролирующих его. К тому же, ананасы ускоряют обмен веществ, питают волосы, кожу и ногти.