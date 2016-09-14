Манго нейтрализует вредные последствия жирной пищи - исследование

Манго - новый фаворит западных диетологов. По их словам, он способен помочь в борьбе с ожирением и диабетом 2-го типа, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Оказывается, этот плод увеличивает популяцию полезных бактерий в кишечнике, за счет чего и производится позитивный эффект.

А известно, что любовь к жирному смещает баланс микроорганизмов в кишечнике в худшую сторону. Манго, с этой точки зрения, настоящее спасение. Ранее было установлено: особые бактерии связаны с ожирением и диабетом 2-го типа. Ученые из Университета Оклахомы провели эксперимент с 60 мышами. Животных разбили на 4 группы по типу питания. Эксперимент продолжался 12 недель.

Среди них была контрольная групп, потреблявшая 10% всех калорий из жиров, группа с высокими показателями жиров в рационе (60% калорий), а также группы с высоким потреблением жиров, где 1% или 10% калорий приходились на манго. Через несколько недель стало ясно, что потребление манго позволяло сохранить популяцию полезных бактерий, несмотря на жирную пищу.

Читайте такжеАвокадо уменьшает концентрацию холестерина без таблетокМанго - ценный источник клетчатки. А еще этот фрукт снижает сахар, обладает иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами. Одной чашки нарезанного манго достаточно, чтобы получить приличную порцию антиоксидантов, 20 разных витаминов и минеральных веществ.