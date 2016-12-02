Ученые опровергли миф о пользе обильного питья при простуде

Совет пить много жидкости во время болезни не помогает, а часто даже вредит здоровью человека, особенно если он болеет хроническими заболеваниями, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ Case Reports, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеВосемь стаканов воды в день пить не обязательно - исследование"Существует минимум свидетельств в пользу того, что совет "пить много воды" является хорошим способом борьбы с простыми инфекционными заболеваниями. С такими ложными советами стоит бороться, учитывая количество смертей и тяжелых проблем со здоровьем, связанных с развитием острой гипонатриемии", — заявляют Лаура Ли (Laura Lee) и Мариэнн Норонья (Maryann Noronha) из Королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Как рассказывают Ли и Норонья, некоторое время назад в госпиталь Королевского колледжа обратилась за помощью 59-летняя женщина, страдавшая от хронического воспаления и инфекций мочеполовой системы. Врачи выписали ей антибиотики, обезболивающее и прописали постельный режим, однако пациентке со временем становилось все хуже и хуже – она начала шататься при ходьбе, падать, периодически ее рвало и у нее развились проблемы с речью.

Когда медики провели повторные анализы, они обнаружили, что в крови женщины содержалось крайне мало натрия – примерно на 10% меньше минимально допустимых значений, что означает развитие так называемой гипонатриемии.

Читайте такжеДва стакана воды перед едой помогут похудетьЧерез некоторое время женщина созналась, что постоянно выпивала по несколько литров воды в день, следуя совету доктора, который лечил ее в прошлый раз. Таким образом она пыталась "очистить свою систему" от инфекции. В результате пациентка едва не довела себя до гибели – острая гипонатриемия приводит к смерти в 30% случаев.

Обнаружив причину странной болезни, доктора запретили женщине пить больше литра воды в день. На следующие сутки она почувствовала себя лучше, и ее выписали из больницы.

Подобное открытие удивило ученых – эта болезнь крайне редко встречается у людей, которые не занимаются тяжелой атлетикой, не принимают экстази или не страдают от особой формы шизофрении, заставляющей постоянно пить воду.

Читайте такжеНедостаточное употребление воды признали причиной ожиренияКак правило, почки и мочевыводящая система человека может приспособиться к употреблению любых количеств воды, однако при развитии некоторых болезней эта способность, по всей видимости, ослабляется, из-за чего неумеренное питье жидкости может только усугубить их ход, а не помочь выздороветь. Поэтому врачи рекомендуют не слушать подобных советов и пить лишь то количество воды, которое вам хочется выпить во время болезни.