Основные причины образования камней в почках



Британские медики сообщают, что люди все чаще страдают мочекаменной болезнью, пишет Медпортал. По их оценкам за последние 7 лет пациенты стали на 20% чаще обращаться в медицинские учреждения с жалобами на камни в почках.

Бхаскар Сомани (Bhaskar Somani) и его коллеги из Многопрофильной больницы Саутгемптона (Southampton General Hospital) изучили данные почти о 220 тысячах больных. Они обнаружили взаимосвязь между метаболическим синдромом и риском развития мочекаменной болезни.

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Люди с метаболическим синдромом страдают лишним весом, а также другими серьезными проблемами со здоровьем – высоким уровнем холестерина в крови, повышенным артериальным давлениеи и диабетов. Одна из причин набора веса – плохое питание и употребление большого количества соли, сахара и полуфабрикатов. Это не только способствует набору лишних килограммов, но и вызывает образование камней в почках. Авторы отмечают, что роль питания и физической активности в развитии мочекаменной болезни часто недооценивают.

Ученые отмечают, что снизить риск образования камней поможет употребление 2-3 литров воды ежедневно.