Мальчики-подростки с учащенным пульсом и высоким давлением склонны к психическим заболеваниям - ученые

Мальчики-подростки с учащенным сердцебиением и повышенным кровяным давлением склонны к психическим заболеваниям, таким как шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и тревожные расстройства. Это обнаружили сотрудники Университета Хельсинки, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Исследователи проанализировали данные более 1 миллиона мужчин из Швеции, чья частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление измерялись при призыве на военную службу в период между 1969 и 2010 годами. Средний возраст участников на момент призыва составлял 18 лет.

Читайте такжеПо пульсу можно предсказать продолжительность жизни - открытиеИсследование показало: у мужчин с ЧСС больше 82 ударов в минуту риск ОКР был повышен на 69%, шизофрении - на 21%, тревожных расстройств - на 18% по сравнению с добровольцами с ЧСС меньше 62 ударов в минуту. Кроме того, некоторые люди с психическими расстройствами имели проблемы с давлением. А низкие ЧСС и кровяное давление оказались связаны с расстройствами, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами, и агрессивным поведением.