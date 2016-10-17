Шесть простых правил помогут уберечься от осенней простуды

Шесть важных советов от медиков помогут избежать болезни в разгар сезона гриппа.

1. Избегайте близкого контакта

Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, которые болеют простудой, имеют насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию рядом с другими, чтобы уберечь их от болезни.

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2. Заболели — оставайтесь дома

Если возможно, то возьмите выходной. Грипп быстро передается другим, поэтому ваше пребывание в людных местах будет способствовать распространению инфекции.

3. Прикрывайте нос и рот

Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой органы дыхания — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Мойте руки

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

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5. Старайтесь не трогать лицо

Глаза, рот и нос для микробов, как входные двери. На руках очень много микробов и касаясь ими лица вы увеличиваете им шанс попасть в организм.

6. Придерживайтесь полезных привычек

Тщательно очистите и продезинфицируйте поверхность, к которой часто касаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной. Следите за достаточным количеством сна, будьте физически активными, избегайте стресса, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.