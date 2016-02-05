Учёные США отказываются от расовой классификации людей в медицине

Раса является слишком неточной научной категорией, и в генетических исследованиях от этого термина необходимо отказаться. К такому решению призывают четверо американских ученых, авторов статьи в журнале Science, сообщает lenta.ru.

Приводя примеры из исследований по эволюционной истории и по генетическим свойствам современных популяций, ученые указывают, что традиционные расы (европеоидная, негроидная, монголоидная) лишены четких генетических свойств, которые сделали бы расу значимым фактором в биологических и медицинских исследованиях. «Расовая классификация не имеет смысла с точки зрения генетики. Биологам пора найти более удачные термины», — заявили авторы статьи.

Проблема в том, что расу часто путают с происхождением. «Происхождение описывает связи индивида с его предками в рамках личной генеалогической истории. Раса, напротив, это опирающийся на внешние различия концепт, который подтолкнул ученых и простых людей сделать выводы об иерархической организации человеческого рода», — сообщается в статье. Иными словами, раса — это социальная, а не биологическая категория.

С этой точкой зрения согласен Сванте Паабо (Svante Pääbo), ведущий современный специалист по исторической генетике, расшифровавший геном неандертальца. «Не существует ни одного безусловного генетического различия между Африкой и Европой, то есть отсутствуют варианты генов, которые были бы у африканцев и отсутствовали у европейцев, и наоборот», — отметил Паабо.

Ученые призывают американские Национальные академии науки, техники и медицины собрать комиссию, куда войдут эксперты (связанные как с биологическими, так и с общественными науками). Такая комиссия должна предложить более удачные термины, которые придут на смену расе и смогут более точно описывать разнообразие человеческого рода — например, «происхождение» или «популяция».