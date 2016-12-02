AstraZeneca вложит более миллиарда долларов в разработку препаратов на основе бициклических пептидов

AstraZeneca подписала соглашение с биотехнологической компанией Bicycle Therapeutics по разработке инновационных лекарственных препаратов для лечения респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушений метаболизма, пишет Reuters.

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В рамках совместной работы AstraZeneca может выплатить Bicycle Therapeutics более 1 млрд долларов, в случае, если их разработки будут зарегистрированы и выведены на рынок. Размер первоначального платежа стороны не раскрывают.

Сейчас специалисты Bicycle занимаются исследованиями ранней стадии препаратов на основе бициклических пептидов, которые обладают характеристиками инъекционных лекарственных средств на основе моноклональных антител, однако могут доставляться в организм пероральным путем.