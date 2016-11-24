Eli Lilly заявила о провале исследований лекарства от болезни Альцгеймера

В настоящее время продолжаются испытания лекарственного средства в двух других программах КИ, пишет MedicalXpress.

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Компания Eli Lilly сообщила, что среди пациентов с деменцией легкой степени, применение соланезумаба не привело к замедлению темпов ухудшения когнитивных способностей. По мнению многих экспертов, после развития первых признаков болезни Альцгеймера остановить развитие деменции уже невозможно, терапию необходимо начинать еще до появления симптомов.

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На разработку терапии против болезни Альцгеймера Eli Lilly потратила более 3 млрд долларов в течение 27 лет. Несмотря на провал последних КИ, соланезумаб продолжат исследовать в лечении пациентов, у которых еще не появились симптомы болезни Альцгеймера, но уже началось формирование амилоидных бляшек.