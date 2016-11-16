Roche вложит в развитие иммунотерапии рака более 100 млн долларов
11:36, 16 ноября 2016Зарубежные новости
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Компания Roche запустила глобальную сеть центров по разработке иммунотерапии рака imCORE.
В исследовательскую сеть войдет 21 научный центр, занимающийся вопросами иммунотерапии / REUTERS
Целью нового объединения является акселерация запуска доклинических и клинических исследований инновационных методов лечения.
Читайте такжеЕвропейское агентство по лекарственным препаратам открыло доступ к клиническим исследованиямИнвестиции Roche в imCORE составят 100 млн швейцарских франков (100,3 млн долларов), говорится в официальном пресс-релизе компании.
В исследовательскую сеть войдет 21 научный центр, занимающийся вопросами иммунотерапии.
Специалисты научных центров вместе с учеными из Roche и Genentech будут работать над изучением способов расширения популяции пациентов, отвечающих на иммунотерапию.
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