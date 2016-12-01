Давление со стороны родителей портит характер детей - исследование

В исследовании, проведенном специалистами из Университета Айовы, приняли участие 506 шестиклассников из семей с высоким уровнем доходов. Детей попросили выбрать три из шести вещей, за которые их ценили родители. В списке были три ценности, касавшиеся успеха школьников, например, хорошие оценки, а остальные были связаны с добротой и порядочностью по отношению к другим людям, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеУ детей, участвующих в молодежных движениях, крепче психика - британские ученыеЗатем исследователи сопоставили ответы участников с их поведением и успеваемостью в школе. Исследование показало, что отношение родителей к достижениям и доброте напрямую влияло на оценки детей и их способность к адаптации. Также важную роль играло то, как дети воспринимали критику со стороны родителей.

Читайте такжеМиф о Санта-Клаусе вредит детской психике - социологиУченые обнаружили: дети, чьи родители ценили достижения больше, чем доброту, чаще были тревожными, депрессивными, имели низкую самооценку, устраивали истерики и критиковали родителей. Кроме того, эти участники хуже вели себя в школе и нередко имели проблемы с учебой. Специалисты говорят, что из-за давления со стороны родителей и погони за достижениями у детей не формируются важные социальные навыки.