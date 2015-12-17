Нехватка денег в семье может снизить интеллект ребенка

По мнению сотрудников Национального института здоровья детей и развития человека США, есть связь финансового статуса семьи и IQ у растущих в ней детей, передает meddaily.ru со ссылкой на "Российская газета". Известно, что в своей работе ученые учитывали данные 50000 матерей. Также принимали во внимание результаты неврологических обследований рожденных детей. Обследований было три - в возрасте 4 месяцев, в год и в семь лет.

Они позволили зафиксировать состояние психического здоровья и уровень интеллекта. И эти моменты сопоставили с данными о достатке семьи. Вывод был однозначным: уровень IQ ребенка зависит от того, в каких условиях он растет. Детей разбили на три группы: из бедных семей, из семей со средним достатком и из обеспеченных семей. Изначально (от рождения) неврологических различий у детей не было. Но с 4 месяцев бедность семьи начинала негативно отражаться на ребенке. Свою роль играл целый набор факторов, включая питание и образование.

А к семи годам более 20% детей из бедных детей уже сталкивались с неврологическими недугами. В обеспеченных семьях подобные проблемы встречались в два раза реже. Доподлинно известно, что неврологические отклонения тормозят развитие интеллекта у ребенка. К тому же, стоит учитывать, что в бедных семьях женщины чаще имеют вредные привычки (курят и выпивают еще до рождения ребенка), сказывающиеся на ребенке.