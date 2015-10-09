Самооценка ребенка зависит от главы семьи

Известно, что в разных культурах мужчины и женщины играют в семье разные роли. Так, на Западе за заботу о ребенке и его воспитание чаще отвечают матери. А в восточной культуре главой семьи является мужчина. Он не только зарабатывает на жизнь, но и воспитывает детей, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи из Университета Сассекса опросили 125 проживавших в Западном Лондоне английских и индийских семей с детьми в возрасте от 7 до 9 лет. Специалистов интересовало, кто из родителей сильнее влиял на самооценку детей. Ученые обнаружили, что в тех английских семьях, где мать была назойлива, пыталась контролировать ребенка или не уделяла ему достаточно внимания, самооценка ребенка часто оказывалась низкой.

А в индийских семьях самооценка детей зависела от отцов. Она тоже была снижена, если отец неправильно воспитывал ребенка. Так, на самооценку влиял тот родитель, которого ребенок считал главным в семье. По словам специалистов, низкая самооценка приводит к депрессии и антисоциальному поведению. Кроме того, она связана с тревогой, агрессией и застенчивостью.