Ночной сон для женщин важнее, чем для мужчин - исследование

К такому выводу пришли специалисты из Института Макса Планка, проанализировав данные 160 взрослых добровольцев, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Исследователи следили за активностью мозга участников в процессе сна. Они наблюдали за сонными веретенами, которые появляются на ЭЭГ, когда человек спит. Также добровольцы выполнили тесты, предназначенные для оценки умственных способностей. Ученые заметили у женщин в фазе глубокого сна без сновидений сонные веретена, связанные с высоким IQ.

Читайте такжеЗеленый свет усыпляет, а синий - мешает заснутьУ мужчин в фазе глубокого сна подобного не наблюдалось. Однако такую активность специалисты зарегистрировали у них во время дремоты. Исследователи отмечают: судя по всему, связь между сном и умственными способностями сложнее, чем кажется.