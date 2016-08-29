Даже одна бессонная ночь крайне негативно влияет на нейронные связи - ученые

Как передает The Sydney Morning Herald, ученые поняли, почему сон настолько важен.

Оказывается, период сна позволяет перенастроить важные мозговые связи между нейронами, которые во время бодрствования перестают работать достаточно эффективно, так как "забиваются". Происходит перезагрузка систем, важных для построения и сохранения воспоминаний, способности к обучению и взаимодействию с окружающей реальностью.

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И всего одной бессонной ночи достаточно, чтобы мозг пострадал от перегрузки и не смог настроить синаптические связи между нейронами. А вот хороший сон позволяет сигналам нейронов пробиться через информационный "шум", улучшить способность к кодированию или запоминанию новой информации. Ученые выяснили это, сравнив синаптическую активность у 20 человек после ночи крепкого сна и ночи без сна. Оказалось, мозг, лишенный ночного сна, больше возбудим.

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