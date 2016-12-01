Посттравматическое стрессовое расстройство будут лечить при помощи экстази

Междисциплинарная ассоциация изучения галлюциногенов получила одобрение FDA на проведение клинических испытаний, в которых будет проверяться возможность использования экстази, а точнее метилендиоксиметамфетамина (МДМА), для лечения посттравматического стрессового расстройства. В нем примут участие пациенты, которым не помогает традиционная терапия, используемая при лечении этого состояния. В ходе испытания пациенты не только будут получать МДМА, но и будут проходить курс психотерапии, сообщает Медпортал.

Читайте такжеВ Хмельницкой области разоблачили группировку, которая занималась сбытом марихуаныСейчас специалисты Ассоциации готовятся к проведению очередной фазы клинических испытаний. В более ранних исследованиях, в которых приняли участие 20 человек, была продемонстрирована эффективность использования МДМА при лечении посттравматического стрессового расстройства. 12 участников эксперимента получали экстази, а 8 давали плацебо. Все они проходили психотерапевтический курс.

Улучшения были заметны у 25% тех, кто принимал плацебо, и у 83% пациентов, получавших МДМА. Через два месяца после начала терапии у них отсутствовали симптомы расстройства, а в результате наблюдения за пациентами в течение четырех лет выяснилось, что эффект терапии сохранялся и в дальнейшем. В других исследованиях приняли участие 136 человек. Посстравматическое стрессовое расстройство, которое было у них диагностировано, было связано с различными событиями: сексуальным насилием, участием в военных действиях и т.п.

Читайте такжеВ Днепропетровской области перекрыт канал поставки кокаина и экстази в УкраинуВ фазе 3 клинических испытаний примут участие несколько сотен человек, которым не помогает обычная терапия – нередко они безуспешно лечатся в течение нескольких лет. Эксперимент начнется в 2017 году и займет 4 или 5 лет.

Междисциплинарная ассоциация изучения галлюциногенов также проводит испытания МДМА-терапии для борьбы с социофобией у взрослых, страдающих аутизмом, тревожности у онкологических пациентов.