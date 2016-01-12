Две трети украинцев пережили стресс - исследование
В 2015 году почти две трети украинцев - 64% опрошенных - пережили стрессовые ситуации.
Таковы данные опроса, проведенного социологами КМИС (Киевского международного института социологии) в декабре прошлого года, пишет BBCUkrainian.com.
По сравнению с предыдущим 2014 годом, число украинцев, которые жаловались на стресс, несколько возросло - с 62% до 64%.
Для сравнения, в 2013 году только 49% украинских граждан признавали существование стрессовых ситуаций.
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Главной причиной стресса большинство женщин назвали тяжелую болезнь близкого человека, а большинство мужчин - потерю работы и вынужденную безработицу.
Как сказано в пресс-сообщении КМИС, по сравнению с 2014 годом несколько уменьшилось число людей, которые пережили стресс в результате обстрелов и бомбардировок - с 7% до 6%, однако незначительно.
В 2015 году украинцы чаще всего переживали девять видов стрессовых ситуаций:
Тяжелую болезнь близких 14%
Чувствовали свою беспомощность 13%
Пережили тяжелую болезнь и операцию 11%
Потеряли работу 9% опрошенных
Пережили смерть близких 9%
Потеряли веру в людей 9%
Потеряли веру в собственные силы 7%
Оказались без средств к существованию 7%
Пережили бомбежки и обстрелы 6%
Социологи отмечают, что женщины больше мужчин переживали стресс: среди опрошенных мужчин 59% признали стресс, а среди женщин таких было 68%.
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Больше всего стрессовых ситуаций пережили жители Востока (74%), где главной причиной стресса были вооруженные действия (27%) и чувство беспомощности (17%).
На Западе 67% участников опроса заявляли о стрессе, а в Южном и Центральном регионах – по 59%.
В Западном регионе испытывают беспомощность 13% опрошенных, в Южном – 12%, в Центральном – 10%.
В Восточном регионе также больше тех, кто потерял веру в собственные силы (14%); в Западном регионе так ответили 7%, в Центральном – 5%, в Южном – 3%.
В Западном регионе больше тех, кто пережил смерть близких (12,7%). В Восточном регионе так ответили 5%, в Южном – 11%, в Центральном – 8%
В Западном регионе также больше тех, кто потерял работу (12%). В Восточном регионе так ответили 9%, в Южном – 9%, в Центральном – 8%
12% опрошенных в Западном и Восточном регионе отметили, что потеряли веру в людей и столкнулись с подлостью; в Южном регионе эту стрессовую ситуацию пережили 5%, в Центральном – 6% опрошенных.
В Восточном регионе значительно больше тех, кто оказался без средств к существованию (12%), в Южном регионе так ответили 7%, в Западном – 5%, в Центральном – 4%.
Опрос КМИС был проведен в течение 2-11 декабря 2015 года. Методом интервью опрошено 2022 респондента в возрасте 18 и старше, проживающих во всех областях Украины (включительно с Киевом), кроме автономной республики Крым. В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируется Украиной, в Донецкой области исследование проводилось на территориях, контролируемых Украиной, и на территориях, которые не контролируются Украиной.
Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.