Специалсты включили ряд новых продуктов в список тех, которые являются основой здорового питания.

Специалисты обновили правила о содержании "здоровых" питательных веществ, чтобы помочь потребителям определить продукты, которые особенно полезны для здоровья.

Теперь производители могут добровольно указывать на упаковках своих продуктов их пользу, если они соответствуют обновленным критериям Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA).

В FDA объяснили, что данные о "здоровых" продуктах могут помочь потребителям определить, подходят ли они для их диеты. "Предоставление доступной маркировки продуктов питания расширяет возможности потребителей и может способствовать более здоровому питанию, если производители добровольно изменят состав продуктов питания в соответствии с обновленными критериями", - отметили специалисты.

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Чтобы иметь статус "здоровый", пищевой продукт должен:

Содержать определенное количество пищи (эквивалент пищевой группы) из как минимум одной из групп или подгрупп продуктов (например, фрукты, овощи, обезжиренные и нежирные молочные продукты).

Соблюдать ограничения для следующих питательных веществ: насыщенные жиры, натрий и добавленные сахара.

Например, чтобы стать "здоровыми" хлопья должны содержать определенное количество цельного зерна и соответствовать ограничениям для насыщенных жиров, натрия и добавленных сахаров.

Орехи и семена, жирная рыба, такая как лосось, некоторые масла и вода являются примерами продуктов, у которых ранее не было статуса "здоровый", а теперь они стали основой здорового питания и рекомендуются Диетическими рекомендациями. Теперь эти продукты соответствуют статусу "здоровый". Многие продукты, такие как некоторые виды арахисового масла и консервированные фрукты и овощи, также соответствуют этому статусу.

Производители, которые решили использовать заявление о "здоровье", могут перевести свою продукцию в этот статус в течение трех лет.

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