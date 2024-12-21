Гель уже испытали на мышах, если он окажется так же эффективен для людей, его можно будет использовать для лечения алопеции или после химиотерапии.

Ученые наткнулись на потенциально новое лечение наследственного облысения, самой распространенной причины выпадения волос как у мужчин, так и у женщин во всем мире.

Все началось с исследования сахара, который естественным образом встречается в организме и помогает формировать ДНК. Изучая, как сахар заживляюет раны у мышей при местном применении, ученые из Университета Шеффилда и Университета COMSATS в Пакистане заметили, что шерсть вокруг поражений отрастала быстрее, чем у мышей, не получавших лечения, пишет Sciencealert.

Удивленная команда ученых решила продолжить исследования. Они разработали биоразлагаемый, нетоксичный гель из дезоксирибозы. Для работы они взяли самцов мышей с вызванной тестостероном потерей волос и удалили шерсть со спины. Каждый день исследователи наносили небольшую дозу геля из сахара на открытую кожу, и в течение нескольких недель шерсть показала "устойчивый" рост.

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Исследователи не поняли, почему гель дезоксирибозы стимулирует рост более длинных и густых волос у мышей, но вокруг обработанного участка команда заметила увеличение кровеносных сосудов и клеток кожи.

"Чем лучше кровоснабжение волосяной луковицы, тем больше ее диаметр и тем больше рост волос", - констатировали исследователи.

"Наше исследование показывает, что ответ на лечение потери волос может быть таким же простым, как использование натурального сахара дезоксирибозы для усиления притока крови к волосяным фолликулам, чтобы стимулировать рост волос", - прокомментировала инженер тканей Шейла Макнил из Университета Шеффилда.

Если гель дезоксирибозы также окажется эффективным для людей, его можно будет использовать для лечения алопеции или даже стимулировать рост волос, ресниц и бровей после химиотерапии.

"Наше исследование находится на очень ранней стадии, но результаты многообещающие и требуют дальнейшего изучения", - отметила Макнил.

Что такое облысение

Наследственное облысение, или андрогенная алопеция, является естественным состоянием, вызванным генетикой, уровнем гормонов и старением, и оно проявляется по-разному у мужчин и женщин. Это расстройство затрагивает до 40% людей, и тем не менее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пока что одобрило только два препарата для лечения этого состояния.

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