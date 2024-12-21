Ученые наткнулись на потенциально новое лечение наследственного облысения, самой распространенной причины выпадения волос как у мужчин, так и у женщин во всем мире.
Все началось с исследования сахара, который естественным образом встречается в организме и помогает формировать ДНК. Изучая, как сахар заживляюет раны у мышей при местном применении, ученые из Университета Шеффилда и Университета COMSATS в Пакистане заметили, что шерсть вокруг поражений отрастала быстрее, чем у мышей, не получавших лечения, пишет Sciencealert.
Удивленная команда ученых решила продолжить исследования. Они разработали биоразлагаемый, нетоксичный гель из дезоксирибозы. Для работы они взяли самцов мышей с вызванной тестостероном потерей волос и удалили шерсть со спины. Каждый день исследователи наносили небольшую дозу геля из сахара на открытую кожу, и в течение нескольких недель шерсть показала "устойчивый" рост.
Исследователи не поняли, почему гель дезоксирибозы стимулирует рост более длинных и густых волос у мышей, но вокруг обработанного участка команда заметила увеличение кровеносных сосудов и клеток кожи.
"Чем лучше кровоснабжение волосяной луковицы, тем больше ее диаметр и тем больше рост волос", - констатировали исследователи.
"Наше исследование показывает, что ответ на лечение потери волос может быть таким же простым, как использование натурального сахара дезоксирибозы для усиления притока крови к волосяным фолликулам, чтобы стимулировать рост волос", - прокомментировала инженер тканей Шейла Макнил из Университета Шеффилда.
Если гель дезоксирибозы также окажется эффективным для людей, его можно будет использовать для лечения алопеции или даже стимулировать рост волос, ресниц и бровей после химиотерапии.
"Наше исследование находится на очень ранней стадии, но результаты многообещающие и требуют дальнейшего изучения", - отметила Макнил.
Что такое облысение
Наследственное облысение, или андрогенная алопеция, является естественным состоянием, вызванным генетикой, уровнем гормонов и старением, и оно проявляется по-разному у мужчин и женщин. Это расстройство затрагивает до 40% людей, и тем не менее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пока что одобрило только два препарата для лечения этого состояния.