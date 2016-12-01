Ученые выявили еще одно полезное свойство аспирина

К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Каролины. Об исследовании кратко рассказывает издание EurekAlert!.

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Чтобы оценить долгосрочный эффект от аспирина, специалисты проанализировали данные из нескольких национальных исследований. Им удалось смоделировать два сценария изменения здоровья у пожилых американцев, принимающих аспирин. При этом учитывались такие показатели, как хронические заболевания, индекс массы тела и смертность.

В первом сценарии оценивались выгоды для здоровья, если следовать советам группы экспертов, которые утверждали, что ацетилсалициловую кислоту следует принимать мужчинам в возрасте 45-79 лет и женщинам в возрасте 55-79 лет, когда потенциальная польза от нее превышает потенциальный вред из-за кровотечений в кишечнике. Во втором сценарии ученые предположили, что все жители США старше 51 года употребляют аспирин каждый день, несмотря на рекомендации.

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Установлено, что, если следовать инструкциям, то можно предотвратить 11 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и четыре случая рака на каждую тысячу американцев в возрасте от 51 до 79 лет. Средняя продолжительность жизни увеличится на 0,3 года. В результате из тысячи человек более восьми достигнет возраста 80 лет и еще три — 100 лет.

Исследователи не обнаружили значительного снижения частоты инсульта. Кроме того, риск желудочно-кишечных кровотечений увеличится на 25 процентов. Во втором сценарии польза от аспирина оказалась лишь ненамного выше.