Некоторые продукты понижают эффективность лекарств - исследование

Прием лекарств не всегда можно сочетать с употреблением некоторых продуктов. Ученые выяснили, что такие комбинации могут не только снизить эффективность препаратов, но и привести к развитию серьезных побочных эффектов, сообщает Медпортал.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины и грейпфруты влияют на метаболизм многих лекарств – статинов, бета-блокаторов, психотропных препаратов и даже ряда анальгетиков. Это связано с содержащимися в соке грейпфрута фуранокумаринами – органическими веществами, вырабатываемыми растениями.

Читайте такжеИсследователи назвали цитрусовые эффективным средством от ожиренияВ состав сока цитрусовых входит бергамоттин и его производные – они способны подавлять работу ряда ферментов, функционирующих в печени и тонком кишечнике, например, одной из форм цитохрома P450. Это приводит к тому, что лекарства остаются активными дольше, чем необходимо, что может вызвать передозировку препарата. Такое явление известно как «эффект грейпфрутового сока».

Кроме того, содержащиеся в соке грейпфрута и других цитрусовых вещества, могут нарушать нормальную работу транспортных молекул: в результате в клетки попадает слишком мало или слишком много лекарственного препарата.

Сыр

Читайте такжеСыр - источник долголетияСуществует огромное количество сыров, различающихся способом приготовления и вкусовыми качествами. Оказывается, твердые выдержанные сыры могут повлиять на эффективность антидепрессантов, относящихся к ингибиторам моноаминооксидазы.

Такие сыры содержат большое количество тирамина, обладающего сосудосуживающим действием. Ингибиторы моноаминооксидазы препятствуют окислению тирамина, что приводит к повышению давления. Эффект от приема антидепрессантов сохраняется в течение нескольких недель после прекращения употребления этих препаратов. Это значит, что пациенты должны воздерживаться от употребления твердых выдержанных сыров даже после окончания приема антидепрессантов.

Бананы

Читайте такжеБананы и цитрусовые снижают артериальное давлениеБананы – источник калия, а калий важен для нормальной работы сердца и мышц. И недостаток, и избыток калия может приводить к серьезным последствиям.

Люди, страдающие артериальной гипертензией, нередко принимают ингибиторы АПФ – препараты, подавляющие работу ангиотензинпревращающего фермента. В результате чего ангиотензин I не превращается в ангиотензин II, обладающий сосудосуживающим эффектом. Среди осложнений, вызванных приемом ингибиторов АПФ – гиперкалиемия. Употребление бананов, бобовых и других продуктов, богатых калием, усиливает этот эффект.