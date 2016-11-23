Препараты нового класса снижают вероятность передачи ВИЧ половым путем - исследование

В 2015 году более 2 миллионов человек во всем мире заразились вирусом иммунодефицита человека половым путем, который и является основным способом заражения.

Читайте такжеВИЧ-инфекция поражает нервную систему - исследованиеИспанские исследователи из института IDIBELL оценили эффективность действия нового антиретровирусного препарата долутегравир, сообщает Медпортал. Они выяснили, с какой скоростью лекарство снижает вирусную нагрузку в сперматозоидах, и сравнили, этот показатель с результатами действия других препаратов. Авторы уверены, что это лекарство уменьшает вероятность половой передачи вируса эффективнее, чем большинство других препаратов.

Такие препараты в основном помогают снижать вирусную нагрузку в крови – уже через 6-9 месяцев лечения этот показатель ощутимо уменьшается. Однако у 5-25% пациентов, у которых вирус в крови перестает обнаруживаться, высокая концентрация ВИЧ в сперме сохраняется. Таким людям врачи рекомендуют при половом акте пользоваться презервативами, а их неинфицированным партнерам для профилактики также принимать антиретровирусные препараты.

Эффективнее других со снижением вирусной нагрузки в сперматозоидах борются препараты нового класса – ингибиторы интегразы, к числу которых относится и долутегравир. Сейчас лекарства, относящиеся к этому классу рекомендуются в качестве препаратов первой линии.

Читайте такжеКоличество новых заражений ВИЧ-инфекцией в мире сократилось на 40% - ООНИсследователи оценивали изменение вирусной нагрузки в крови и сперме на 3, 7 и 14 день, а также спустя месяц, три и шесть после начала лечения. В первые дни показатель быстро снижался, потом этот процесс замедлялся и, наконец, стабилизировался. Ученые выяснили, что ингибиторы интегразы позволили быстро добиться значительного снижения количества вируса и в сперме, и в крови.

Авторы поясняют, что ускорение снижения вирусной нагрузки одновременно уменьшает и вероятность половой передачи вируса. Особенно это важно для людей, входящих в группы высокого риска.