В Украину доставили лекарства для ВИЧ-инфицированных на оккупированных территориях - ЮНИСЕФ

Как сообщили УНИАН в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), следующие партии лекарств будут доставлены в ближайшее время.

Это первая партия антиретровирусных (АРВ) препаратов, доставленная в Украину для взрослых и детей, которые находятся на неподконтрольных правительству территориях Восточной Украины, после подписания соглашения между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на сумму 3,7 млн долларов для экстренного обеспечения препаратами ВИЧ-инфицированных людей.

Эта операция дает возможность продолжить антиретровирусную терапию в течение одного года для более 8 тыс. взрослых и детей, живущих с ВИЧ, а также провести тестирование на ВИЧ свыше 31 тыс. беременных женщин и их детей.

«Тесное сотрудничество ЮНИСЕФ с Патентным фондом лекарственных препаратов (Medicines Patent Pool), ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» и производителями АРВ-препаратов привела к снижению расходов и ускорению процесса закупки и доставки этих лекарств», - отмечается в сообщении.

ЮНИСЕФ предупреждает, что здоровье тысяч детей и взрослых на территориях, охваченных конфликтом в Донецкой и Луганской областях, будет поставлено под угрозу, если их ежедневная антиретровирусная терапия будет прервана.

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В сообщении напоминается, что южные и восточные регионы Украины, в том числе Донецкая и Луганская области, имеют самый высокий показатель распространения ВИЧ в стране - 644 случаев на 100 тыс. человек. Вооруженный конфликт в восточной Украине поставил здоровье ВИЧ-положительных детей и взрослых под еще большую угрозу.

Почти 14 тыс. взрослых и детей, живущих с ВИЧ, в настоящее время находятся на неподконтрольных правительству территориях Украины, 8 тыс. из которых подвергаются риску приостановки антиретровирусной терапии.

Лечение людей, живущих с ВИЧ, в других регионах страны будет обеспечено благодаря регулярному гранту Глобального фонда и дополнительному финансированию из государственного бюджета Украины. ЮНИСЕФ приобретет необходимые лекарства и тестовые наборы, а также окажет поддержку в их распространении.