Япония пересмотрит систему ценообразования на лекарственные средства

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил к концу года сформировать новую систему ценообразования на лекарственные препараты с целью сдержать рост расходов на медицинское обслуживание, пишет Japan Today.

Читайте такжеДействующая в Украине система стабилизации цен на лекарства не работает – АМКУ«Я хотел бы, чтобы Совет по экономике и налоговой политике до конца этого года сформулировал базовый курс для фундаментального реформирования системы ценообразования на лекарства», - заявил Абэ.

Министр здравоохранения страны предложила пересматривать стоимость наиболее востребованных препаратов до 4 раз в год. Согласно действующему законодательству Японии,стоимость лекарств пересматривается только каждые два года.

Читайте такжеООН призывает правительства стран обеспечить бедным людям доступ к лекарствам

Недавно правительство Японии добилось снижения на 50% цены на дорогостоящий противоопухолевый препарат Опдиво. Снижение цены, которое начнет действовать с февраля 2017 года, было обусловлено увеличением числа пациентов, проходящих терапию Опдиво. В Японии лекарственный препарат был зарегистрировано в 2014 году как средство против меланомы. Однако позже регуляторные органы разрешили применять Опдиво также для лечения рака легкого, что и вызвало резкое увеличение числа пациентов.