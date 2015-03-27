ВОЗ призвала европейские страны противостоять росту цен на лекарства
Европейским правительствам необходимо активно обмениваться информацией по созданию эффективных программ для сдерживания роста цен на лекарственные препараты
Всемирная организация здравоохранения обеспокоенa полемикой относительно стоимости новых ЛС и экономической целесообразности их применения, сообщает Reuters.
По данным ВОЗ только в нескольких европейских государствах налажена прозрачная система оценки экономической выгоды от применения лекарств и их закупке по цене, назначенной производителем. Как отмечают эксперты, очень часто схемы согласования условий поставки и стоимость препаратов в соглашениях между производителем и правительством непрозрачны, что затрудняет внедрение программ по снижению расходов на фармпродукцию.
Читайте такжеВ мире из-за недостатка чистой воды ежегодно умирает около 500 тысяч младенцев - ВОЗ
В докладе ВОЗ говорится, что вопрос оценки экономической эффективности ЛС особенно остро стоит в странах с низким и средним ВВП. Как отмечают эксперты, фармпроизводители ежегодно выпускают на рынок новые лекарственные средства, в том числе от онкологических заболеваний, диабета 2 типа и вирусного гепатита С. Однако стоимость некоторых новых патентованных ЛС может быть слишком высокой. Например, цена на отдельные противораковые препараты достигает 6-10 тыс. долларов за месяц терапии, при этом часто применение таких ЛС не приводит к значимому улучшению состояния пациента.