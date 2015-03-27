ВОЗ призвала европейские страны противостоять росту цен на лекарства

Всемирная организация здравоохранения обеспокоенa полемикой относительно стоимости новых ЛС и экономической целесообразности их применения, сообщает Reuters.

По данным ВОЗ только в нескольких европейских государствах налажена прозрачная система оценки экономической выгоды от применения лекарств и их закупке по цене, назначенной производителем. Как отмечают эксперты, очень часто схемы согласования условий поставки и стоимость препаратов в соглашениях между производителем и правительством непрозрачны, что затрудняет внедрение программ по снижению расходов на фармпродукцию.

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В докладе ВОЗ говорится, что вопрос оценки экономической эффективности ЛС особенно остро стоит в странах с низким и средним ВВП. Как отмечают эксперты, фармпроизводители ежегодно выпускают на рынок новые лекарственные средства, в том числе от онкологических заболеваний, диабета 2 типа и вирусного гепатита С. Однако стоимость некоторых новых патентованных ЛС может быть слишком высокой. Например, цена на отдельные противораковые препараты достигает 6-10 тыс. долларов за месяц терапии, при этом часто применение таких ЛС не приводит к значимому улучшению состояния пациента.