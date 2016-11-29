В странах Европы зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа - ВОЗ

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают, что риск заражения человека птичьим гриппом минимален, пишет Центр новостей ООН. Однако они все же советуют проявлять бдительность, в частности, не трогать голыми руками заболевших птиц, проявлять максимальную осторожность при приготовлении блюд из птицы, а также сообщать о заболевших пернатых в местные органы власти.

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С июня 2016 года в Европейское региональное бюро ВОЗ поступила информация о том, что одна из самых патогенных форм птичьего гриппа А (H5N8) была выявлена среди диких, а, в некоторых случаях, и домашних птиц в Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Польше, России, Хорватии и Швейцарии.

Отмечая, что риск заражения людей вирусом H5N8 невелик, медики все же не исключают, что вирус может мутировать. Они напомнили, что в прошлом были зарегистрированы отдельные случаи заражения людей подобными типами птичьего гриппа.

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С 2014 года это уже второй случай вспышки гриппа А (H5N8) среди диких и домашних птиц в регионе. Этот вид птичьего гриппа оборачивается гибелью огромного числа пернатых, в том числе домашних кур, уток и гусей.