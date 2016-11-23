В Украине зафиксирован первый случай смерти от гриппа

На 46 неделе 2016 года во всех регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -0,9 % во Львовской до -64,0 % в Ивано-Франковской областях.

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Об этом УНИАН сообщили в ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

По окончанию каникул продолжает увеличиваться темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста (на 1,4 %), что влияет на рост случаев на 8,7 % среди взрослого населения.

При распределении по возрастной структуре детей, которые заболели на грипп и ОРВИ, превалирует заболеваемость среди детей в возрасте 5 – 14 лет.

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Удельный вес госпитализированных среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, больше на прошлой неделе на 1,6 %.

На 46 неделе 2016 года зарегистрирован летальный случай от гриппа в Сумской области, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции.

За 46 неделю 2016 года проведено 337 исследований образцов материала от больных гриппом и ОРВИ, из них в 32,3 % случаях получены положительные результаты.