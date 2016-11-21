ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в связи с вирусом Зика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении действовавшего с 1 февраля режима чрезвычайной ситуации в глобальном масштабе, вызванной распространением вируса Зика.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ по итогам пятого заседания специального комитета по Зике, сообщает ТАСС.

"Вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здоровья, требующим интенсивных действий, однако они больше не представляют собой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в документе.

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По данным ВОЗ, случаи переноса вируса Зика комарами отмечены на настоящий момент в 75 странах и территориях. В 28 из них зафиксированы случаи микроцефалии, потенциально связанные с заражением вирусом Зика. За минувшую неделю этот список пополнили Аргентина и Гваделупа. О случаях синдрома Гийена-Барре информировали в общей сложности 19 стран. 12 государств заявили о наличии свидетельств локальной передачи вируса Зика от человека к человеку, среди них США, Аргентина, Перу, Франция и Германия.

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