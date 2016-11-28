В Австралии из-за "грозовой астмы" умерли 6 человек, еще 5 находятся в реанимации

В австралийском Мельбурне шесть человек умерли и еще пять находятся в реанимации (из них трое в критическом состоянии) в результате редкого заболевания под названием "грозовая астма", сообщает Newsru.co.il со ссылкой на NBC.

Читайте такжеДети курящих отцов болеют астмой в три раза чаще Еще 12 человек госпитализированы с менее серьезными респираторными и другими проблемами.

"Грозовая астма" вызывается распространением пыльцы растения под названием райграс. Частицы пыльцы проникают глубоко в легкие, вызывая приступы астмы. Приступы могут наблюдаться даже у тех людей, которые никогда не страдали астмой и не знали о предрасположенности к этому заболеванию. Треть пациентов, у которых были приступы астмы в связи с последней грозой, пережили подобные приступы впервые.

Читайте такжеДомашние животные защищают детей от астмы, показало исследованиеПервая эпидемия "грозовой астмы" была зафиксирована в Мельбурне в 1987 году. Подобные случаи наблюдались в США, Канаде, Великобритании и Италии.