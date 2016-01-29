ВОЗ считает ситуацию со вспышкой Зика взрывной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан заявила, что распространение вируса Зика, который вызывает одноименную болезнь, стало взрывным.
Как передает Радио Свобода, Чан призвала провести в понедельник, 1 февраля, срочную встречу независимых экспертов, которые должны установить, объявлять ли нынешнюю вспышку болезни международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Руководитель ВОЗ также выразила глубокое беспокойство из-за перспективы дальнейшего распространения вируса комарами, отсутствие иммунитета к нему в регионах, пораженных им впервые, а также то, что против заболевания не существует прививок и лекарств и быстрых диагностических тестов на этот вирус.
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Лихорадка Зика, вызванная этим вирусом, сама по себе не представляет значительной опасности и вызывает у больных незначительное повышение температуры и ухудшение самочувствия, легкую боль в голове, мышцах и суставах, а также сыпь на коже и проходит где-то за неделю. Но эта болезнь может вызвать микроцефалию и повреждение мозга новорожденных детей, если им переболеет беременная женщина.
Вирус был впервые обнаружен в Африке у обезьян, редкие заражения им человека были зафиксированы в ряде стран Африки и Азии; после 2007 года он появился и в других частях мира, в частности, в последнее время быстро распространяется в Центральной и Латинской Америке. По прогнозам ВОЗ, в этом регионе в течение следующего года болезнью Зика может заболеть от 3 до 4 миллионов человек.
В частности, в Бразилии, которая в августе принимает Олимпийские игры, от октября 2015 года подтверждено почти 3 тысячи 900 случаев заболевания лихорадкой Зика.