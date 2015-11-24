Бронхиолит в детстве повышает риск развития астмы во взрослом возрасте



Ученые из Университета Восточной Финляндии собрали в 1981-1982 годах медицинскую информацию о 83 детях, госпитализированных с бронхиолитом, и 44-х, попавших в больницу из-за пневмонии. Данные отбирались только о пациентах младше двух лет, пишет Ремедиум. В 2010 году для последующего медицинского наблюдения из них были приглашены 48 человек, перенесшие в детстве бронхиолит, и 22 человека, переболевшие бронхитом. Еще 138 добровольцев в возрасте 28-31 года вошли в контрольную группу.

По итогам медицинского обследования, астма была диагностирована у 31% пациентов из бронхиолит-группы, у 9% участников, переболевших пневмонией, и у 11% волонтеров из контрольной группы.

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Бронхиолит и пневмония являются довольно распространенными инфекционными заболевания нижних дыхательных путей у маленьких детей. Около 30% младенцев в течение первого года жизни переносят бронхиолит (в 1-3% случаев развивается тяжелая форма заболевания, требующая госпитализации). Ученые уже долгое время связывают перенесенные в детстве инфекции нижних дыхательных путей с повышенным риском хронических заболеваний легких во взрослом возрасте. Однако до настоящего времени, все свидетельствующие об этом данные собирались только в рамках ретроспективных исследований.