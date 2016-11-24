Препарат для лечения гиперактивности эффективен в терапии последствий травм мозга - исследование

Лекарственная терапия в комбинацией с реабилитационной программой оказалась эффективна в лечении пациентов, страдающих когнитивными проблемами после черепно-мозговой травмы. Новый подход способен даже улучшить состояние людей, перенесших травму головы за несколько месяцев или лет до терапии, пишет Neuropsychopharmacology.

Читайте такжеГен "аутизма" нарушает нейронные связи в мозге - исследованиеВ исследовании принял участие 71 пациент с хроническими когнитивными нарушениями после черепно-мозговой травмы, произошедшей не менее, чем за 4 месяца до начала терапии. В зависимости от группы пациенты проходили только реабилитационную программу или реабилитационную программу вместе с лекарственной терапией метилфенидатом.

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После подведения итогов работы, авторы заключили, что фармакотерапия значительно улучшает показатели кратковременной памяти, внимательности, обучаемости.

В настоящее время препарат метилфенидат используется в некоторых странах для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности.