Медики рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией вакцинироваться против менингококка

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) представили новые рекомендации по вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов против менингококковой инфекции, пишет MedicalXpress.

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В издаваемом CDC еженедельнике по заболеваемости и смертности (Morbidity and Mortality Weekly Report) говорится, что собранная доказательная база свидетельствует о повышенным риске заражения ВИЧ-положительных пациентов менингококковой инфекцией. Чтобы снизить вероятность заболевания специалисты рекомендовали использовать менингококковую конъюгированную вакцину, причем иммунизацию, по мнению экспертов, стоит проводить среди всех пациентов старше 2 месяцев.

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До настоящего времени специалисты CDC говорили о необходимости рутинной иммунизации среди пациентов старше 2 месяцев только при наличии определенных медицинских показаний, повышающих вероятность заражения менингококковой инфекцией.