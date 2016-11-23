Суточную потребность человека в калии и магнии покроют 5 бананов - диетологи

В США принята уникальная стратегия питания населения на 5 лет. Приоритеты в ней выстроены так: на первом месте калий, затем кальций с витамином Д, магний, протеины, пищевые волокна, пишет ЕurekАalert!.

Правильное питание «по-американски» это «стратегия 6 тарелок» – нежирные молочные продукты, цельнозерновые культуры, растительные масла, нежирные сорта мяса и рыбы, курица, бобовые. Основной источник антиоксидантов и микроэлементов – овощи и фрукты. Их за день следует съедать не менее 400 граммов.

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Диетологи отмечают, что большое количество калия и магния содержится в бананах (заодно в них много антистрессовой аминокислоты – триптофана). Но для того, чтобы покрывать суточную потребность в этих микроэлементах надо съедать 5 средних бананов в день. Кроме того, в разное время суток электролиты по-разному усваиваются организмом. Например, у взрослых людей кальций из молочных продуктов, съеденных вечером, усваивается на 40%, а утром – всего на 15%. У детей ибеременных женщин эта цифра составляет 60%.