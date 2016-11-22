Беременным женщинам противопоказано лежать на спине на 7-9 месяце беременности - ученые

Ученые Новой Зеландии (Оклендский университет) установили, что беременным женщинам, находящимся на седьмом-девятом месяце беременности (третьем триместре), противопоказано лежание на спине. Как сообщают ученые, это может быть опасно для жизни и здоровья плода, сообщает EurekAlert!.

Специалисты установили, что лежание на спине для женщин, находящихся на последнем, то есть на третьем триместре беременности, сопряжено с высоким риском мертворождения. Медики предполагают, что причиной этого является изменение частоты сердечных сокращений у плода и снижение объемов кислорода, поступающего в кровь.

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