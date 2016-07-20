Биодобавки с антиоксидантами могут нанести вред - исследование

Антиоксиданты бесполезны и даже могут принести вред. Об этом предупреждают исследователи Пьетро Гецци (Pietro Ghezzi) из Медицинской школы Брайтона и Сассекса в Великобритании и Харальд Шмидт (Harald Schmidt) из Университета Маастрихта в Нидерландах. Они проанализировали результаты имеющихся исследований и опубликовали обзорную статью в British Journal of Pharmacology, сообщает Лента.ру.

Ученые проверили, насколько близки к истине распространенные утверждения о том, что антиоксиданты, защищая организм от свободных радикалов и окислительного стресса, способствуют профилактике различных заболеваний и тормозят старение. Известно, что присутствие в клетках больших концентраций активных форм кислорода (АФК) связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и диабетом. Из-за этого миллионы людей по всему миру принимают антиоксидантные добавки.

Авторы статьи оценили результаты множества рандомизированных клинических испытаний и выяснили, что биодобавки с антиоксидантами не оказывают благотворного влияния на организм. Более того, они с большой вероятностью могут принести вред, так как кислородные радикалы играют важную роль в иммунных реакциях, синтезе гормонов и гибели дефектных клеток. По словам ученых, АФК могут быть опасными только у определенной доли пациентов, которые нуждаются в специфических лекарствах, нацеленных на конкретные механизмы образования активного кислорода.

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