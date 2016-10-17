Употребление добавок с кальцием провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из центра медицинских исследований имени Джонса Хопкинса провели исследование, результаты которого показали, что БАД с кальцием повышает риск образования бляшек в артериях, сообщает MedicalXpress.

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В рамках своей работы исследователи использовали медицинскую информацию 2742 пациентов, ответивших на вопросы о своем питании и принимаемых БАД, а также прошедших КТ. Авторы исследования отметили, что среди тех, кто использовал БАД, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в течение 10 лет был на 22% выше. При этом пациенты, соблюдавшие здоровую диету с преобладанием богатых кальцием продуктов, имели на 27% более низкую вероятность ССЗ.

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Данные, опубликованные в Journal of the American Heart Association, стали последним доводом в продолжительных спорах о пользе и вреде биологически активных добавок. Авторы работы утверждают, что полученными ими результаты свидетельствуют о необходимости соблюдения осторожности в использовании БАД, и предпочтительности здорового питания с обилием зелени, овощей и обогащенных круп. Согласно официальным данным, 43% взрослых жителей США регулярно принимают добавки с кальцием.

«Мы считает, что организм человека по-разному метаболизирует кальций из продуктов питания и БАД», - отметил один из исследователей д-р Ерин Мичос.

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Ранее в другом исследовании было показано, что дополнительное потребление кальция как в БАД, так и в продуктах питания, не способствует повышению минеральной плотности костной ткани и снижению риска переломов у пожилых людей. Специалисты провели анализ результатов ряда исследований, которые проводились среди мужчин и женщин старше 50 лет. Оказалось, что дополнительное поступление кальция в организм независимо от источника повышает плотность костной ткани всего на 1-2% и никак не отражается риске переломов.