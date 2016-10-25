Исследование опровергло теорию об исключительной пользе переливания свежей крови

Переливание (гемотрансфузия) свежей крови, в которой нет осадка от длительного хранения, не уменьшает смертность среди пациентов. Это выяснили ученые из Университета Макмастера в Канаде, которые изучили состояние нескольких десятков тысяч реципиентов, пишет EurekAlert!

Врачи оценили число летальных исходов среди 31,5 тысячи пациентов из больниц в Австралии, Канаде, Израиле и США, которым сделали гемотрансфузию. Оказалось, что среди реципиентов свежей крови скончалось 9,1 процента человек. Доля тех, кого не удалось спасти переливанием старой крови, несколько меньше — 8,7 процента. Ученые отмечают, что на показатели не влияли группа крови, диагноз, больница или страна, и признают эту разницу несущественной.

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По словам авторов статьи, их работа ставит точку в спорах, портится ли кровь при хранении, и имеет ли значение ее свежесть для успешной процедуры переливания.

Развитие медицинских технологий позволяет хранит кровь до 42 дней. Для переливания в первую очередь используют более старый биоматериал, однако существуют опасения по поводу биохимических, структурных и функциональных изменений в нем.