Ученые объяснили противораковое действие аспирина

Таким образом, ученые доказали существование новых свойств лекарственного препарата. О научной работе рассказывает издание EurekAlert!

Исследователи изучили сеть генов, которые активируются при действии ацетилсалициловой кислоты. Эту сеть они назвали ответной сигнатурой на аспирин (aspirin response signature). В частности, ученых интересовала ДНК, связанная с риском сердечного приступа и функциями тромбоцитов — клеток, определяющих свертываемость крови.

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Установлено, что аспирин оказывает непосредственное влияние на ген, отвечающий за синтез одного из регуляторных белков. Последний, как было показано ранее, воздействует на активность тромбоцитов и подавляет рост опухолей в толстой кишке.

Другие свойства ацетилсалициловой кислоты, снятие боли и уменьшение свертываемости крови, обеспечиваются влиянием препарата на циклооксигеназу-1— фермент, участвующий в воспалительных процессах.