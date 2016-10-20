Чистка зубов предотвращает воспалительные процессы во всем организме - медики

Зубная паста останавливает воспалительные процессы во всем организме и, возможно, снижает риск инфарктов и инсультов. К такому выводу пришли специалисты из Флоридского Атлантического университета, пишет EurekAlert!

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Все добровольцы, участвовавшие в эксперименте, в течение 60 дней следовали правилам чистки зубов, установленным исследователями. При этом одной группе досталась зубная паста, а другой — паста-плацебо, в которой не было ингредиентов, помогающих справиться с зубным налетом. Для оценки эффективности чистки добровольцы ополаскивали рот раствором, содержащим флуоресцеин, после чего их зубы фотографировали при свете ультрафиолетовой лампы.

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Ученые также определили активность С-реактивного белка (англ. CRP) с помощью иммуноферментного анализа. Концентрация этого соединения в плазме крови обычно возрастает при воспалении. Также CRP является маркером будущих сердечных приступов и инсультов.

Установлено, что использование зубной пасты снижает уровень этого белка в организме человека. Тем самым были получены первые доказательства в пользу того, что зубная паста способна предотвратить серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

На основе полученных результатов ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность зубной пасты в предупреждении сердечных приступов и инсультов.