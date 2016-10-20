Неинфекционные заболевания являются причиной 86% случаев смерти в Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, мероприятие проводилось в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Бюро ВОЗ “Неинфекционные заболевания: профилактика и укрепление здоровья в Украине” при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества.

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Согласно статистике, в Украине неинфекционные заболевания (НИЗ), в частности, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, являются причиной смерти почти в 86% случаев от показателя ежегодной смертности.

30 региональных тренеров из семи пилотных регионов прошли 3-дневное обучение по программе, разработанной национальной группой экспертов при технической поддержке ВОЗ.

В качестве следующего шага эти тренеры будут модерировать первый каскад тренингов для врачей первичной медицинской помощи Киева по интегрированному ведению случаев гипертензии и диабета.