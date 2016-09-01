Ученые обнаружили 4 биомаркера инсульта

У пациентов, которые по итогам анализа крови имели повышенные показатели одного из этих биомаркеров, вероятность развития острого сердечно-сосудистого заболевания увеличивалась на 25-33%, пишет Medical Xpress. Автор исследования Ашкан Шоаманеш (Ashkan Shoamanesh) из Университета Макмастера (McMaster University) заявил, что идентификация людей как принадлежащих к группе риска поможет решить, кому новые или уже проверенные методы лечения принесут самую большую пользу.

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В рамках исследования ученые измерили уровень 15 биомаркеров в крови у 3224 участников. Ни у одного из них ранее не было инсультов, средний возраст реципиентов составлял около 61 года. В течение 9 лет после начала работы инсульты случились у 98 участников. Обнаружилось, что из 15 биомаркеров с инсультом ассоциируются 4. Повышенный уровень фактора роста эндотелия сосудов означал 25-процентное повышение вероятности инсульта, C-реактивного белка — 28-процентное, а увеличение количества гомоцистеина и рецептора 2 фактора некроза опухоли в крови вели к повышению риска наступления инсульта на 32 и 33 процента соответственно. Добавление этих четырех биомаркеров к стандартным факторам влияния (возраст, пол, уровень холестерола, кровяное давление) дало возможность более точно предсказать, кто из пациентов имеет самые высокие шансы пострадать от инсульта.

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Ашкан Шоаманеш при этом подчеркнул, что указанные биомаркеры только ассоциированы с инсультом, но не провоцируют его. Кроме того, измерения были проведены однократно, и в исследовании не учитывались возможные инфекции, хронические заболевания и другие состояния, которые могли бы повлиять на результат. Участники в основном были европейцами, и выводы могут не относиться к представителям других рас.