ЮНИСЕФ привьет от полиомиелита более 41 млн африканских детей

В рамках иммунизационной кампании около 39 тыс. медицинских работников проведут вакцинацию более 41 млн детей пероральной живой вакциной, сообщает ЮНИСЕФ.

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Данная мера направлена на сдерживание распространения вспышки инфекционного заболевания, зафиксированной на юго-востоке Нигерии, говорится в официальном материале организации. В августе этого года власти Нигерии сообщили о выявлении двух случаев заражения полиомиелитом. До этого момента, с 2014 года страна считалась свободной от инфекционного заболевания.

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В настоящее время помимо Нигерии эндемичными по полиомиелиту остаются Афганистан и Пакистан. Международные организации предпринимают серьезные усилия по элиминации опасной инфекции. В случае успеха предпринимаемых мер, полиомиелит станет вторым полностью ликвидированным инфекционным заболеванием в мире после оспы.