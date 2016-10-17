ЮНИСЕФ привьет от полиомиелита более 41 млн африканских детей
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил о начале масштабной кампании по вакцинации от полиомиелита детей, проживающих в Нигерии, Камеруне, Чаде и Нигере.
В рамках иммунизационной кампании около 39 тыс. медицинских работников проведут вакцинацию более 41 млн детей пероральной живой вакциной, сообщает ЮНИСЕФ.
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Данная мера направлена на сдерживание распространения вспышки инфекционного заболевания, зафиксированной на юго-востоке Нигерии, говорится в официальном материале организации. В августе этого года власти Нигерии сообщили о выявлении двух случаев заражения полиомиелитом. До этого момента, с 2014 года страна считалась свободной от инфекционного заболевания.
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В настоящее время помимо Нигерии эндемичными по полиомиелиту остаются Афганистан и Пакистан. Международные организации предпринимают серьезные усилия по элиминации опасной инфекции. В случае успеха предпринимаемых мер, полиомиелит станет вторым полностью ликвидированным инфекционным заболеванием в мире после оспы.