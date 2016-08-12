В Нигерии впервые с 2014 года зарегистрированы случаи дикого полиомиелита

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в северном штате Борно (Нигерия) впервые с 2014 года зарегистрированы случаи дикого полиомиелита у двух детей.

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Правительство Нигерии вместе с ВОЗ и другими организациями, работающими в рамках Инициативы по элиминации полиомиелита, намерены принять срочные меры по предотвращению распространения заболеваний. В частности будет проведена масштабная иммунизация и усилен контроль.

Нигерия была исключена из перечня стран, эндемичных по полиомиелиту в 2015 году. По официальным данным, с 24 июля 2014 года в Нигерии не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования полиомиелитом. Если бы в течение трех лет не было выявлено новых случаев заражения, ВОЗ смогла бы сертифицировать Нигерию как свободную от полиомиелита.

Генетическое секвенирование вирусов показало, что новые случаи тесно связаны с диким полиовирусом штамма, выявленном в Борно в 2011 году. Эксперты подчеркивают, что случаи полио в этих районах были прогнозируемыми - там достаточно низкий охват детей вакцинацией. Это касается также и других районов Борно, а также соседствующих стран.