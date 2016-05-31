Впервые в окружающей среде Пакистана не обнаружен полиовирус

Впервые в истории страны полиовирус не был обнаружен в собранных пробах, что свидетельствует о прогрессе в борьбе с вирусом, пишет Ремедиум.

Читайте такжеВ Пакистане во время вакцинации от полио застрелили 7 людейГлава Национального центра управления действиями при чрезвычайных ситуациях д-р Рана Сафдар (Rana Safdar) рассказал, что в середине апреля под надзором представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было собрано 40 образцов из окружающей среды в 14 городах Пакистана: все они оказались негативными. По словам Сафдара, полученный результат свидетельствует о возможности эрадикации вируса с помощью текущей программы иммунизации.

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На настоящий момент Пакистан и Афганистан остаются единственными странами, эндемичными по полиомиелиту. В апреле этого года 150 государств одновременно перешли с трехвалентной на бивалентную инактивированную вакцину против полиомиелита. В ВОЗ прогнозируют, что заболеваемость полиомиелитом может быть сведена к нулю уже к концу этого десятилетия.