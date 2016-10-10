Продолжительность жизни людей увеличивается во всем мире - исследование

Они выяснили, что в 191 стране ожидаемая продолжительность жизни выросла, пишет REUTERS. В среднем этот показатель увеличился на десять лет и сейчас составляет 69 лет для мужчин и 74,8 для женщин. За 15 лет люди стали реже умирать от ВИЧ/СПИДа, малярии и диабета, кроме того сократилось количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

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В 24 странах за время наблюдения увеличилась смертность – это было отмечено в Афганистане, а также в США, Греции и Люксембурге. Уровень смертности новорожденных удалось снизить, но в самых бедных странах он все еще остается неизменным.

Женщины реже начали умирать в родах, а если это происходит, то в наиболее бедных странах основной причиной их гибели становится кровотечение, а в развитых странах смертельные осложнения оказываются вызваны проблемами с сердцем, возникшими из-за ожирения.

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За период наблюдения увеличилась и ожидаемая продолжительность здоровой жизни – возраст, до достижения которого люди не страдают какими-либо хроническими заболеваниями. Этот показатель в среднем увеличился на 6 лет.

Впрочем, неинфекционные заболевания, например, рак, диабет, инсульт, деменция и сердечно-сосудистые нарушения все равно были одной из ведущих причин смерти – из-за них умирают семь человек из десяти.