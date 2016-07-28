Ученые: Гиподинамия - причина преждевременной смерти

Еще в 1963 году была набрана группа из 792 мужчин, родившихся в 1913 году, то есть на момент начала работы им всем было по 50 лет. Завершилось исследование только в 2012 году, перед столетием последних участников. Изначально целью его было определить факторы риска, ведущие к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также к смерти, пишет Медпортал.

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В 1967 году, в возрасте 54 лет, все 792 участника сделали тест на физическую нагрузку. 656 из них дополнительно сделали тест на максимальную физическую нагрузку, в течение которого «выложились по полной». 136 человек пропустили эту часть из-за состояния здоровья. У тех же 656 мужчин, которым врачи разрешили максимальные нагрузки, было измерено максимальное поглощение кислорода. Этот показатель называется также аэробной способностью, он отражает, какое количество кислорода организм может использовать максимально, и чем он больше — тем в лучшей физической форме находится человек.

После оценки физического состояния участников исследования в 1967 году за ними наблюдали вплоть до 2012 года. Примерно раз в 10 лет ученые проводили дополнительные тесты на физическую нагрузку у тех, кто оставался в живых. Информация о смертях и причинах, которые к ним привели, поступала из Национального регистра причин смерти. Чтобы выявить зависимость между аэробной способностью и смертностью, исследователи разделили участников на 3 группы по объему используемого воздуха в единицу времени — 2, 2,26 и 2,56 литра в минуту.

Обнаружилось, что чем в лучшей физической форме находился участник при первых измерениях, тем меньше были его шансы умереть в течение 45 лет после них. В сравнении с первым тертилем риски для второго снижались на 21%; ситуация с третьим и вторым тертилями была аналогична (тоже 21% разницы в количестве летальных случаев, не связанных с курением, кровяным давлением и уровнем холестерина).

Ведущий специалист исследования Пер Ладенвалл (Per Ladenvall) из Гётеборгского университета (University of Gothenburg) заявил, что низкая аэробная способность однозначно ассоциируется с повышенной смертностью, и негативный эффект от низкой физической активности был сравним только с вредом от курения. Профессор Ладенвалл отметил также, что тенденция оставалась очевидной на протяжении 4 десятилетий — тем меньше была аэробная способность участника исследования, чем меньше он посвящал времени физическим нагрузкам, тем больше была вероятность того, что он умрет раньше других, занимающихся спортом и следящих за своей физической формой. Пер Ладенвалл резюмировал: «Мы проделали долгий путь, борясь против курения. Следующая задача — это сидячий образ жизни, с которым также необходимо бороться».