Томаты и арбузы улучшают проходимость кровеносных сосудов

Как показали исследования, в них содержится пигмент - ликопин. И он восстанавливает поврежденные заболеваниями сосуды и увеличивает их проходимость, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Regnum". Был проведен эксперимент, в ходе которого 36 здоровых людей (контрольная группа) и 36 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями принимали либо плацебо, либо средство, содержащее ликопин.

Читайте такжеКак избавиться от химии в овощах и фруктахВ самом начале эксперимента и в его конце ученые исследовали проходимость сосудов добровольцев (один из маркеров сердечно-сосудистого здоровья). Оказалось, и у больных, и у здоровых людей, получавших препарат с ликопином, проходимость кровеносных сосудов увеличилась на 53%. Эти выводы подкрепляет статистика (люди, активно потребляющие томаты и арбузы, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний).

Читайте такжеЧем полезны зеленые помидорыКстати, как показало другое исследование, томаты, богатые ликопином, повышают качество спермы. Для трехмесячного исследования были приглашены 60 здоровых мужчин 18-30 лет. Половине добровольцев давали дважды в день капсулы с ликопином, а остальным - таблетки-пустышки. Специалисты давно знают об антиоксидантных свойствах ликопина. И, видимо, именно за счет этого повышалось качество спермы.